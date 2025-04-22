Deniz Kuvvetleri Komutanları Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ben Key ve beraberindeki heyet, 22 Nisan 2025 tarihinde Deniz Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyaretten görüntülere de yer verildi.