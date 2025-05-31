Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nun Polonya Ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nun Polonya Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Polonya'da çeşitli resmi ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında ikili görüşmeler yapılarak savunma işbirlikleri ele alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, resmi davetli olarak gittiği Polonya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemianski'nin resmi davetlisi olarak 28-30 Mayıs tarihlerinde Polonya'yı ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Ziemianski tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığına ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince yapılan ikili görüşmelerde, Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan İHA'ların gemilerde kullanımı, müşterek gemi inşa projeleri, mayın harbi alanında bilgi paylaşımı ve Polonya denizaltı personelinin eğitimi gibi konular ele alındı ve işbirliği alanları belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye

Gençlere hitap etti! İşte Erdoğan'ın "En büyük eserimiz" dediği adım
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şubeli katılım bankası kurulması için BDDK'ya başvuru yapıldı

Türkiye'de yeni banka kuruluyor
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı

20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor

İşte belediyelere operasyonun en dikkat çeken ismi
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.