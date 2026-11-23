Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İngiltere'de temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Krallık'ta, Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gwyn Jenkins ile bir araya geldi.

Burada ayrıca Rolls-Royce yetkilileri Alexander Zino ve Katherine Williams ile görüşen Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Dündar'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA