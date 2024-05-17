Üye Girişi
Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanı Katar'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak Katar'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Oramiral Tatlıoğlu, Tümgeneral Al Sulaiti'nin resmi davetlisi olarak 14-16 Mayıs tarihlerinde Katar'ı ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyah, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Bin Muhammed Bin Aqeel Al Nabet, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hassan Al Sulaiti, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanı Tuğgeneral Hadi Ghanim Said Al Khayarin ve Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tahir Kuşadalı ile de görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Ercüment Tatlıoğlu Katar Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title