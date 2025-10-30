Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'deki Mayınları Temizleyecek

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Ramazan Berkin GÜLSOY

(ÇANAKKALE) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Nusret-2025 Mayın Harekatı Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, "Rusya- Ukrayna savaşının bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz, Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır" dedi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, 24 Ekim'de başlayan ve yarın sona erecek Nusret-2025 Mayın Harekatı Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, bugün Çanakkale ve Saroz Körfezi'nde yapıldı. Tatbikat kapsamındaki faaliyetlerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu açıklamalarda bulundu.

"M illi ve yerli sanayimizin faaliyetimize katkıda bulunan bütün ürünlerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı deneme imkanı buldu"

Gürak, mayın harekatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için çok önemli bir harekat olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu tatbikatla elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz'deki mayın harekatı kapsamında imzalamış olduğu iş birliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk.

Milli ve yerli sanayimizin faaliyetimize katkıda bulunan bütün ürünlerini de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkanı bulduk. Gerek emir komuta sistemleri gerek yerli mayın gerek sensör sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımına şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizi de bir kanıt olarak burada izleme imkanı bulduk."

"T ürkiye'nin coğrafi yapısı , çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerek tiriyor"

Tatbikatın ismini Nusret Mayın Gemisi'nden aldığını, Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te Çanakkale Boğazı'na dökdüğü mayınlarla müttefiklerin donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçirilmediğini anımsatan Tatlıoğlu ise şunları kaydetti:

"Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna- Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetliyiz. Kendi milli ile yerli mayınımızı, Malaman mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz, Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin coğrafi yapısı, çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşa halindeki uçak gemimiz, milli denizaltlarımız, milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz."