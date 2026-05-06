Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları İçin Kırmızı LED Aydınlatma Uygulaması

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde, deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla aydınlatmalar kırmızı LED armatürlerle değiştirildi. Proje, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi.

Manavgat'ta deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama alanlarından olan Side Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik Büyük Plajda bulunan aydınlatma direkleri, kırmızı LED armatürlerle donatıldı. Deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen uygulamaya Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ile Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) öncülük etti. Yol ve bölge aydınlatması standartları, ilgili kamu kurumlarından alınan özel izinler çerçevesinde, trafik emniyeti ve sürüş güvenliği kriterleri dikkate alınarak proje tasarlandı. Hem bölgedeki ulaşım güvenliğinin korunması hem de ekolojik dengeye uygun ışıklandırma sistemi kurularak doğa ile insan yaşamının uyum içinde sürdürülebileceğini gösteren model oluşturuldu.

AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar, "Yaptığımız çalışmalarda doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için çeşitli çalışmalar ve iş birlikleri yapıyoruz. Burada DEKAFOK ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde caretta carettaların doğal yönlerinin bozulmasının önüne geçebilmek adına yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında bulunan sokak aydınlatmalarımıza kırmızı LED dönüşüm projesi geliştirdik. Bunun sonucu olarak caretta carettaların doğal yönlerini kaybetmemeleri ve denize daha kolay ulaşmalarını hedefliyoruz. Böylece doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getirme adına önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu çalışma sırasında insan ve sürüş güvenliği için kolluk kuvvetlerinden gerekli izinleri ve onayı aldık" dedi.

LED ışıkların maliyetlerin normal ampullere göre daha uygun olduğunu da belirten Sancar, "Caretta carettaların yavrulama bölgeleriyle ilgili çalışmalarımız DEKAFOK iş birliği içerinde devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
