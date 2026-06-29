Haberler

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Uğurcan Çakır'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Uğurcan'ın ortalığı karıştıran fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İsmail Kartal'dan Diego Carlos için açıklama: Tutanak tutturduk

Sorumsuzluğunun bedelini ödetecek! Yıldız isme tutanak tutturdu
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı