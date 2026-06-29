Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.
Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı