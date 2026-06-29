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Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

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Sosyal medyada yayınladığı videoda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.

Bunun üzerine başsavcılık, Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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