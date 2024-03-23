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Deniz Feneri Derneği, Türkiye'de üniversite eğitimi gören ve çalışan Gazzeli gençlere iftar verdi

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Deniz Feneri Derneği, Türkiye'de üniversite eğitimi gören ve çalışan Gazzeli gençlere iftar verdi.

Zeytinburnu'nda derneğin genel merkezindeki iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların ardından okunan akşam ezanıyla öğrenciler ve katılımcılar oruçlarını açtı.

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, AA muhabirine, dernek olarak Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için iftar verdiklerini söyledi.

Gazze halkının 2023 Ekim'den bu yana yanında olmak için çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirten Şanal, "Büyük bir acı yaşanıyor. Büyük bir dram var. Biz Deniz Feneri Derneği olarak, ilk günden itibaren yardım seferberliği halinde bütün yardımlarımızı bölgeye iletiyoruz. Gazze'nin içinde şu anda her gün 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şanal, Mısır'dan satın alınan gıdaların da Refah üzerinden bölgeye aktarıldığını söyledi.

AFAD ve Türk Kızılay ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Şanal, şunları kaydetti:

"Bu yardımların yanı sıra bugün de Gazzeli kardeşlerimizle beraber bir arada olduğumuzu hissettirmek, onların yanında olduğumuzu hissettirip onlarla sohbet edebilmek, hasbihal edebilmek adına Türkiye genelinde 15 noktada yaklaşık 1000 Gazzeli öğrenciyle beraber iftar programları düzenledik. Buradaki amacımız bu kardeşlerimizle beraber bir arada olduğumuzu, bir ümmet olduğumuzu onların acılarını paylaştığımızı ve onlarla beraber yaşadığımızı hissetmek ve onlara dokunabilmekti."

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu Filistin Türkiye Gazze Güncel Haberler

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