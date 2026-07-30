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Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Deniz Demir'den oturma eylemindeki şehit yakınları ve gazilere ziyaret
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kızılay Güvenpark'ta adalet ve eşitlik arayan şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek adalet ve emsal özlük hakları talebiyle buluşan vatan evlatlarının mücadelesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Demir, şehit yakınları ve gaziler arasında hiçbir kategori veya derece ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı. Demir, hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkelerinin bir an önce tecelli etmesinin şart olduğunu ifade etti.

Yıllardır süregelen mağduriyetlerin giderilmesinin devletin şefkat elinin ve millet vicdanının bir gereği olduğunu altını çizen Deniz Demir, şehit ailelerinin ve gazilerin bu haklı ve onurlu mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacaklarını ve taleplerinin takipçiliğini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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