Deniz Baykal Kültür Merkezi, İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne tahsis edildi

Karşıyaka Belediyesine ait Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin 15 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesine ücretsiz olarak tahsil edilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol mevcut faaliyetlerin geliştirmesinin yanı sıra Karşıyaka ilçesinde üniversite bünyesinde bir meslek yüksekokulu açılmasının da ilk adımını oluşturacak, bölgenin akademik kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar merkezin sağlayacağı katkılara ilişkin şunları kaydetti:

"Deniz Baykal Kültür Merkezi'ni yalnızca bir mekan olarak değil, Karşıyaka'nın kültürel ve akademik yaşamına değer katacak dinamik bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Hayata geçireceğimiz sanat etkinlikleri, akademik programlar, atölyeler ve kültürel organizasyonlarla kent yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyoruz."