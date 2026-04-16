Kongo Cumhuriyeti'nde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Nguesso yemin etti

Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan Denis Sassou Nguesso, yemin töreniyle görevine başladı. Tören, birçok Afrikalı liderin katılımıyla gerçekleşti.

Başkent Brazavil'in Kintele bölgesindeki Concorde Stadı'nda canlı yayınlanan yemin törenine Burundi, Angola, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda Afrikalı lider ve temsilci katıldı.

Törende, ülkede yaklaşık 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nguesso, anayasa gereği yemin ederek 5 yıllık yeni dönemine başladı.

82 yaşındaki Nguesso, 15 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,90'ını almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
