Dengesini kaybederek sulama kanalına düştü, hastanede öldü

ADANA'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Yüksel Dalkıran (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Dalkıran yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı sulama kanalına düştü. Dalkıran'ın suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Dalkıran'ı sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Dalkıran olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dalkıran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cansız bedeni incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
