Haberler

Araştırmaya göre, yeni deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerinde hastaların yaşam süresini uzatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada, ileri evre pankreas kanseri hastalarında deneysel bir ilacın, kemoterapiye kıyasla yaşam süresini ortalama 13,2 aya çıkararak neredeyse iki katına uzattığı ve daha az yan etki gösterdiği tespit edildi.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresini kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde uzattığı tespit edildi.

Çeşitli üniversitelerden ve kanser araştırma merkezlerinden bilim insanları, henüz deneme aşamasında olan ilacın pankreas kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, deneysel ilaç ya da standart kemoterapi uygulanmak üzere rastgele seçilen yaklaşık 500 hastanın verilerini analiz etti.

Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen rahatsızlıkları ilerlemeye devam eden pankreas kanseri hastalarına deneysel ilaç günlük verildi. Deneysel ilacı kullananlar ile standart kemoterapi alanların hayatta kalma oranları karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, deneysel ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alan hastaların ise 6,7 ay olduğunu saptadı.

Deneysel ilacı kullananların hayatta kalma sürelerinin neredeyse ikiye katına çıktığı, ayrıca daha az yan etki yaşadıkları tespit edildi. Hastalığın ilerlemediği sürenin ilacı kullananlarda 7,2 ila 7,3 ay, kemoterapi alanlarda ise 3,5 ila 3,6 ay olduğu görüldü.

İlacın pankreas kanseri vakalarının yüzde 90'ından fazlasında tümör büyümesini besleyen mutasyona uğramış proteini bloke ettiği, tedavinin bırakılmasına yol açan yan etkilerin, ilacı kullanan hastalarda daha az olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici sessizliğini bozdu
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisinde patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler