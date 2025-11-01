Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni Edirne'de Gerçekleşti

Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı konferans salonunda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinde eğitimini tamamlayan yaklaşık 200 öğrenciye diplomaları verildi.

Öğrenciler diploma töreni sonrası kep atarak mezuniyetlerini kutladı. Törene katılan ailelerin kep atma anını cep telefonlarına kaydetti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğrencilerin teknoloji ve bilime ilk adımı attığını belirtti.

Öğrencilere seslenen Ak, "Sizlere sadece kod yazmayı, tasarım yapmayı yada robot yapmayı değil aynı zamanda sorgulamayı, üretmeyi ve ülkeye değer katmayı öğrettik. Bu süreçte ortaya koyduğunuz azim, sabır ve takım ruhu Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun en büyük güvencesidir." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Edirne Temsilcisi Burak Cambaz ise gençlerin Türkiye'nin gelecekteki aydınlık yarınları olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin ve ailelerinin emeklerinin milli teknoloji hamlesine güç verdiğini vurgulayan Cambaz, "Deneyap Atölyelerimiz milli teknoloji hamlemizin yapı taşı, temeli oldu. Sizlerden beklentilerimiz var." şeklinde konuştu.