Deneyap Teknoloji Atölyeleri İlk Mezunlarını Verdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) işbirliğiyle kurulan Bilim Bakü Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi.

Deneyap Programı kapsamında 2 yıl boyunca 11 farklı modülde teknoloji üretimi, yenilikçi düşünme, takım çalışması, proje geliştirme ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlama alanlarında eğitim alan 80 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Kenan Kerimzade, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Akgün, gençleri tebrik ederek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

Akgün, "Geleceğimize büyük gurur ve umutla bakıyoruz. Türk dünyası son yıllarda yükselişte. Bu yükselişin devamı, çağın gereklerine hakim, teknolojiyi üreten, vizyon sahibi, aynı zamanda kendi kültürel kökleriyle bağını koruyan yeni bir Türk gençliğiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Mehdiyev de mezunları kutlayarak programın Azerbaycan'da gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırdığını söyledi.

Mehdiyev, "Bilim Bakü Merkezi, yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda yenilikçi düşüncenin ve üretkenliğin geliştiği bir ortamdır. Mezunlarımızın gelecekte ülkemizin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum." dedi.

T3 Vakfı Azerbaycan Direktörü Ahmet Köse, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin 2 yıl boyunca aldıkları eğitimlerin sonucunda birçok yenilikçi proje geliştirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Akgün, Ülvi Mehdiyev ve diğer yetkililerce mezunlara diplomaları verildi.