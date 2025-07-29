Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulun Boyasını Yenileyerek Yeni Döneme Hazırlanıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okulun Boyasını Yenileyerek Yeni Döneme Hazırlanıyor
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her fırçada bir değişim' projesi kapsamında 18 yükümlü, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu'nda boya yaparak okulu yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her fırçada bir değişim' projesi kapsamında 18 yükümlü, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu'nda boya yaparak yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projelerine devam ediyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan 18 yükümlü, öğrencilerin olmadığı yaz tatili döneminde; 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi boya yaparak, okulları yeni döneme hazırlıyor. Yükümlüler, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yer alan Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu'nda boya yaparak, okulun yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmasına katkıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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