Haberler

Denetimli Serbestlik ve Rehabilitasyon Paneli Kahramanmaraş'ta Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve KSÜ işbirliğinde düzenlenen panelde, bireylerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması konuları ele alındı. Denetimli serbestlik sisteminin işleyişi ve toplumsal faydaları katılımcılara aktarıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliğiyle "bireyin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması" konulu panel düzenlendi.

Denetimli serbestlik personelleri tarafından sistemin işleyişi, uygulama örnekleri ve toplumsal faydalarının anlatıldığı panelde, katılımcılara, suç işlemiş bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında sistemin rolü, farkındalık çalışmaları ve iyileştirme faaliyetleri anlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılış konuşmasında, denetimli serbestliğin yalnızca bir ceza infaz yöntemi değil, aynı zamanda bireyin rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan çok yönlü bir sistem olduğunu belirtti.

Pehlivan, "Denetimli Serbestlik Sistemi'nin amacı toplumun düzenini ve huzurunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden topluma faydalı birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmek. Bunu yaparken de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek." diye konuştu.

Programa, KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burak Telli, Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürü Abdurrahman Çaba ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.