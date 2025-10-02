Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım: 'Denetimli Serbestlik üzerinden 20 yılda 8 milyon 671 bin karar infaz edildi'

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "20 yıllık dönem zarfında denetimli serbestlik müdürlüklerimiz üzerinden, 8 milyon 671 bin karar infaz edilmiştir. 3 milyon 731 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 1 milyon 506 bini bunun bağımlılara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir husus" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden Denetimli Serbestlik 20'nci yılı bölge toplantısı kapsamında 'Denetimli Serbestlik Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK, Kamu İş Birliği Sempozyumu'nda konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, köhnemiş, eskimiş ceza infaz kurumlarını kapatarak yerlerine yeni, modern, çağdaş ceza infaz kurumları yaptıklarını söyledi. Enis Yavuz Yıldırım, "2005 yılında mevzuatımızla beraber infaz sistemimizin içerisine girmiş olan devletimiz serbestliği değerlendirirken bir yönüyle de genel infaz sistemimizin bütünlüğündeki gelişmelere bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü 2000'li yılların başından itibaren Türkiye son 20 yıldır çok farklı bir perspektiften cezanın infazına bakmaya ve modern infaz sistemlerinden ayrılmayacak bir şekilde ceza infazını reformlarla çok üst bir noktaya taşımaya niyetlenmiştir. Buna yönelik büyük gayretler ortaya koymuştur. Bu anlayış içerisinde öncelikle fiziki yapılar değiştirilmiştir. Köhnemiş, eskimiş ceza infaz kurumlarımız kapatılarak yerlerine yeni, modern, çağdaş infaz sisteminin üzerinde inşa edilebileceği ceza infaz kurumları yapılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 396 ceza infaz kurumumuz yapılmıştır ve hizmete girmiştir ve 400'ün üzerinde ceza infaz kurumu da kapatılmıştır. Eski, köhne, küçük ve eski anlayışı yansıtan kurumlar" diye konuştu.

DENETİMLİ SERBESTLİK ÜZERİNDEN 20 YILDA 8 MİLYON 671 BİN KARAR İNFAZ EDİLDİ

Denetimli serbestlik üzerinden 20 yılda 8 milyon 671 bin kararının infaz edildiğini belirten Yıldırım, "Bugüne kadar 149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde 6 bin 315 personelimizle 464 bin yükümlünün talebi karşılanmaktadır. 464 bin yükümlüye denetimli serbestlik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 20 yıllık dönem zarfında denetimli serbestlik müdürlüklerimiz üzerinden, 8 milyon 671 bin karar infaz edilmiştir. 3 milyon 731 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 1 milyon 506 bini bunun bağımlılara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çok önemli bir husus. Çağın belası dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olan bağımlılık konusuna denetimli serbestlik çatısı altında ne kadar güçlü bir mücadele verildiğini de ortaya koymaktadır. 1 milyon 488 in yükümlü kamuya yararlı bir işle çalışmıştır" ifadelerini kullandı.