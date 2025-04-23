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Demre'de 'Temiz Demre, Temiz Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti

Demre'de 'Temiz Demre, Temiz Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
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Antalya'nın Demre ilçesinde protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla 'Temiz Demre, Temiz Gelecek' temalı çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Kaymakam Bağlı ve Belediye Başkanı Duran, doğanın korunması için herkese çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesinde protokol mensupları, kurum temsilcileri ve gönüllüler, çevre temizliği yaptı.

Kaymakamlık himayesinde Demre Belediyesinin öncülüğünde "Temiz Demre, Temiz Gelecek" temalı etkinlik, Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkisinde gerçekleştirildi.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı ve İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran ile diğer ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve gönüllüler, çevre temizliğine katıldı.

Kaymakam Bağlı, yaptığı konuşmada, Demre'nin doğal güzelliğine dikkati çekerek, saklı cennetin temiz kalabilmesi için sadece temizlik yapmanın yetmediğini, doğayı kirletmemek gerektiğini ifade etti.

Demre Belediye Başkanı Duran ise belediye olarak temizlik ekiplerinin her zaman görev başında olduğunu belirtti.

Duran, herkesi çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
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