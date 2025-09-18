Demre'de Siyasi Geçiş: İki İsim AK Parti'ye Katıldı

Haberler

Demre Belediyesinin bağımsız meclis üyesi Osman Cengiz ile BBP'nin yerel seçimlerdeki adayı Mehmet Koparıcı, AK Parti'ye geçti. Törende rozetleri takdim edildi.

Demre Belediyesinin bağımsız meclis üyesi Osman Cengiz ile yerel seçimlerde BBP'den belediye başkan adayı gösterilen Mehmet Koparıcı Ak Parti'ye geçti.

Demre Belediyesinde daha önce İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen ve bir süredir görevine bağımsız devam eden Cengiz ile BBP'den Demre belediye başkan adayı gösterilen Koparıcı, Ak Parti'ye katılma kararı aldı.

Ak Parti Demre İlçe Başkanlığında düzenlenen törende Koparıcı'nın rozetini AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cengiz'in rozetini de AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin taktı.

Törene, çok sayıda partili de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
