Demre'de Şiddetli Yağış Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

Güncelleme:
Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, bir ağacın devrilmesine neden oldu. O sırada yoldan geçen bir sürücü, ani manevra yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış sırasında Eski Postane Caddesi'ndeki bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen bir sürücü ani manevrayla aracının hasar almasını önledi.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Belediye ekipleri, trafikte aksamaya neden olan ağacı yoldan kaldırdı.

