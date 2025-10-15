Haberler

Demre'de Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tekne Turu Etkinliği

Antalya'nın Demre ilçesinde özel gereksinimli bireyler ve aileleri için düzenlenen tekne turu etkinliği, Demre Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe yerel yöneticiler de katılım gösterdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik tekne turu etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Demre Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün "Özel Kalplerle Mavi Yolculuk Projesi" kapsamında, Demre'de yaşayan özel gereksinimli bireyler ve aileleri tekne turuna çıktı.

Etkinliğe, Demre Kaymakamı Emin BağIı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, AK Parti Demre İlçe Başkanı Mehmet Kaya, MHP Demre İlçe Başkanı Nuri Aslan ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Ramazan Bakır da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
