Antalya'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Demre ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Demre ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Erhan T. idaresindeki 01 AFY 014 plakalı otomobil, Gökyazı Mahallesi'nde trafik ışıklarının önünde beklediği sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Karataç