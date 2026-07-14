Antalya'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Demre ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çevreli Mahallesi'nde yol kenarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, yol kenarındaki kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.