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ABD'de Demokratlar, 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinde 258 sandalye kazanarak 1992'den bu yana elde edilen en yüksek sandalye sayısına ulaştı.

Associated Press (AP) ajansının aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde gücünü artırdı.

North Carolina eyaletinde Demokrat aday Chuck Hubbard'ın Cumhuriyetçi Virginia Foxx'u mağlup etmesiyle Demokratlar şu ana kadar 258 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 173 sandalyede kaldı.

Böylece Demokratlar Temsilciler Meclisinde 1992'den bu yana en yüksek sandalye sayısına ulaştı.

Minnesota ve Tennessee'deki 1'er, Louisiana'da da 2 seçim bölgesi olmak üzere Temsilciler Meclisinde 4 sandalyenin kazananı ise henüz netleşmedi.

Demokratlar, seçimlerde Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalyeyi kazanarak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmişti.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA