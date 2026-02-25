Haberler

Axios: Demokrat üyelerin yaklaşık yarısı Trump'ın Kongredeki "Birliğin Durumu" konuşmasını izlemedi

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyelerin yaklaşık yarısının, Başkan Trump'ın geleneksel Birliğin Durumu konuşmasını izlemediği bildirildi. Boykot eden üyeler, Trump'ın Amerikan halkına yalan söylediğini düşündüklerini ifade etti.

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisindeki Demokrat üyelerin yaklaşık yarısının, Başkan Donald Trump'ın Kongrede yaptığı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasını izlemediği belirtildi.

Axios'ın haberine göre, Trump'ın konuşmasının başlangıcında Senatodan 20, Temsilciler Meclisinden de 110'dan az Demokrat üye hazır bulunurken, bu rakam Demokratların yaklaşık yarısına denk geldi.

Konuşmayı dinlemeyerek boykot eden isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katherine Clark, konuşma öncesi yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın Amerikan halkına yalan söylemesini dinlemektense, bölgemdeki insanları dinleyeceğim." ifadesini kullandı.

Konuşmaya katılmayan kıdemli bir Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi de "Bu tiyatronun bir parçası olmak istemedim." dedi.

Öte yandan, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Bill Foster, Lauren Underwood ve Madeleine Dean konuşma başladıktan bir süre sonra Kongreden ayrıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
