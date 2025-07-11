Demokrat Schumer'dan Savunma Bakanı Hegseth'e Sert Eleştiri

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Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararındaki rolü nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'i eleştirerek, Başkan Trump'tan Hegseth'i görevden almasını istedi.

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması kararındaki olası rolü nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'i eleştirerek Başkan Donald Trump'ın Hegseth'i görevden almasını istedi.

Schumer, X hesabından, Amerikan basın kuruluşu CNN'in "Hegseth, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurma kararını Beyaz Saray'ı bilgilendirmeden aldı" başlıklı haberini paylaştı.

Paylaşımda Hegseth'i eleştiren Demokrat Senatör Schumer, "Bakan Hegseth hala utanç kaynağı ve bir yük olmaya devam ediyor. Trump onu görevden almalı ve yerine başkasını Savunma Bakanı olarak atamalı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

Trump ise 7 Temmuz'da Ukrayna'ya silah gönderme konusuna yönelik, "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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