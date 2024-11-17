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Demokrat Parti'nin Kongresine Katılmayan Vekillerden İstifa Açıklaması

Demokrat Parti'nin Kongresine Katılmayan Vekillerden İstifa Açıklaması
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Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, partiden istifa edeceği iddialarına yanıt vererek yarın değerlendirme yapacaklarını söyledi.

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Demokrat Parti'nin bugün gerçekleştirilen 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, partiden istifa edecekleri iddialarıyla ilgili, yarın değerlendirme yapıp ona göre karar vereceklerini bildirdi.

DP'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Cemal Enginyurt, "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" ifadelerini kullanırken, Salih Uzun "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" diye konuştu.

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek, "Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti'nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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