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Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını geride bıraktıklarını dile getirdi. AK Parti'nin aday sorunu olduğunu söyleyen Özel, "Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada duruyor" ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmaları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den İstanbul'daki bir otelde yapılan forumda gündem olacak adaylık açıklaması geldi. AK Parti'nin aday sorunu olduğunu belirten Özgür Özel, konuşmasında parti içinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını da geride bıraktıklarını dile getirdi.

"AK PARTİ'NİN ADAY SORUNU VAR"

CHP lideri Özel, eğer erken seçim yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını belirtti. "O zaman kendisi aday değildir." diyen Özel, AK Parti'nin bir aday sorunu olduğunu söyledi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi? Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi? Ya da mevcut damatlarından hangisi soruları ortada dururken işiyle, gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece Saray'ın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir."

'ADAY TARTIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKTIK'

"Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık" diyen Özel, "Benim muhalefete de çağrım; iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürüne sahip olarak geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Adil Özoylumlu:

sen Akpartiyi bırak sizinki ni açıklayabiliyor musın

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Haber YorumlarıAdsız biri:

Yahu madem öyle niye bi yerlerinizi yırtıyosunuz erken seçim erken seçim diye. Bırak turkiye daha ne kadar kötü olacak ki.sabredin 2 yıl daha Tayyipten artık ilelebet zaten kurtulcaz

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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Muhalefetin görevi adayı belirlemek degil özgür ülkenin sorunLarını dile getirip gercekci çözümler üretmek yada göreve gercekten talip olmak senin bu konuşmaları sokakta herkes konuşuyo

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Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

ampul logosunda hiç bir adaya rey yok. reyim FENERBAHÇE

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

HDPKK ile irtibatı olmayan Gerçek Milliyetçi ve Cumhuriyetçi olan adayı Mansur Yavaş'tır. Artık partiler üstü bir lider olmuştur.

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Sanane başka partiden sen sizinkini acıkla kılıçdaroglu acıklanırken aglıyordun sonra sırtından vurdun gündemi degiştirme bld yerlerdeki konser vurgununundan bahset bld yelerinizin beceriksiksizliginden bahset toplanmadan çöplerden para ist daki para kulelerinden bahset

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

Damatlarla, eski bakanlar bir birine girmiş. Süleyman tehdit ediyor, Numan " kanunla geldiniz, Karun'la gidiyorsunuz. Sıra bende" diyor. Berat "benim hakkım" diyor. Serhat "en iyi ben yönetirim." Bilal "lütfen baba" diyor. Erdoğan "ah ah ne yapacağım" diyor. Durum vahim. Saltanat babadan damada mı, oğula mı geçecek? Yoksa Süleyman'ın tehdidi mi kazanacak? Bekleyip göreceğiz.

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Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Chp nin genel başkanı kim ona cevap ver bizde aday çok

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

LAZ MÜTEHİDİN TATİL BANA YALIŞIYOR DİYEN OĞLUMU YOKSA ESKİ ÜLKÜCÜYDÜ TEMBEL VE YAVAŞ MI

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Haber YorumlarıPerwer:

İsmi lazım değil bir belediye başkanının emrinde çalışan ilk genel başkansın. Kendi karın ağrın dururken başkasına ilaç önermem çok manidar. Sağır sultan da biliyor ki, ak partinin adayı Recep Tayyip Erdoğan‘dır.

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