Demirtaş'ın Mersin çıkışı terör örgütü PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polisevine yapılan terör saldırısını kınaması, PKK'yı rahatsız etti. PKK, Demirtaş'ı "sindirilmişlikle" suçlarken, PKK'nın kurucularından Duran Kalkan da, "Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma" sözleriyle Demirtaş'a yüklendi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Teröristler uzun namlulu silahlarla polievine ateş açarken, saldırıda 1 polis yaralandı, 1 polis ise şehit düştü. Teröristler ise üzerinde bulunan bombaları patlatarak öldü.

DEMİRTAŞ SALDIRIYI KINADI

Olaydan bir gün sonra sosyal medya üzerinden açıklama yağan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hain saldırıyı kınadı. Demirtaş paylaşımında, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

PKK, DEMİRTAŞ'I SİNDİRİLMİŞLİKLE SUÇLADI

Demirtaş'ın bu ifadelerine terör örgütü PKK'dan tepki geldi. Kınama mesajlarını hedef alan bir açıklama yayınlan PKK, Demirtaş'ı sindirilmişlikle suçlayarak, "Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir" açıklamasında bulundu.

DURAN KALKAN'DAN SKANDAL SÖZLER: YAPANLARA DUA ET

Demirtaş'a bir tepki de PKK'nın kurucularından olan Duran Kalkan'dan geldi. PKK'ya yakın bir televizyon kanalında konuşan Duran Kalkan, örgütün silahlı kanadı HPG'nin saldırıdan sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak Kürt siyasi hareketinin bu çizgiye gelmesi gerektiğini savundu.

Demirtaş ve HDP'nin saldırı hakkındaki kınama mesajlarını da hedef alan Kalkan, şunları söyledi: "Mersin eylemini doğru anlamak ve değerlendirmek gerekli. HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur… Ölçü bu. Gücün yetiyorsa sen de öyle ol. Gücün yetmiyorsa yettiği kadarıyla o çizgiye hizmet et. Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur…"