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Demirköy'ün Kurtuluşu 102. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı

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Demirköy, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü Belediye Başkanı Recep Gün'ün katılımıyla gerçekleştirdiği törenle kutladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Recep Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gün, Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Bundan 102 yıl önce Demirköy'de güneşin bir başka güzel doğduğunu ifade eden Gün, "Bugün burada tarihin kalbine kazınmış bir dönüm noktasını yad ediyoruz. Biz bu günü yalnızca bir kurtuluş günü olarak değil, bağımsızlık, onur ve vatan aşkının simgesi olarak yaşıyoruz." dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından temsili kurtuluş töreni düzenlendi.

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Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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