Haberler

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne Ferudun Tandoğan Atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferudun Tandoğan, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Tandoğan, ormancılığın önemine vurgu yaparak gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini söyledi. Ayrıca, Demirköy Belediyesi tarafından başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Ferudun Tandoğan Güven atandı.

Tandoğan, gazetecilere, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Tandoğan, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Temizlik çalışması

Demirköy'de temizlik çalışması yapılıyor.

Demirköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti.

Ekiplerin ilçe genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda otları temizlediğini ifade eden Gün, çocuklara daha sağlıklı yaşam alanları bırakmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor

Maç sonunda müjdeyi verdi: Türk vatandaşı oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.