Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne Ferudun Tandoğan Atandı
Ferudun Tandoğan, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atandığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Tandoğan, ormancılığın önemine vurgu yaparak gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini söyledi. Ayrıca, Demirköy Belediyesi tarafından başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Tandoğan, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.
Temizlik çalışması
Demirköy'de temizlik çalışması yapılıyor.
Demirköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmasında bulunuyor.
Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti.
Ekiplerin ilçe genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda otları temizlediğini ifade eden Gün, çocuklara daha sağlıklı yaşam alanları bırakmak istediklerini belirtti.