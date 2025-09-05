Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne Ferudun Tandoğan Atandı

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne Ferudun Tandoğan Güven atandı.

Tandoğan, gazetecilere, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Demirköy'ün ormancılık açısından önemli olduğunu bildiren Tandoğan, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini sözlerine ekledi.

Temizlik çalışması

Demirköy'de temizlik çalışması yapılıyor.

Demirköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, rutin temizlik faaliyetlerinin dışında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti.

Ekiplerin ilçe genelinde yol kenarları ve kaldırımlarda otları temizlediğini ifade eden Gün, çocuklara daha sağlıklı yaşam alanları bırakmak istediklerini belirtti.