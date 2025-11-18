Haberler

Demirköy Kaymakamı ve Vize Belediyesi'nden Eğitim ve Altyapı Çalışmaları

Güncelleme:
Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilere başarı diledi. Vize Belediyesinde ise yol bakım ve onarım çalışmaları başladı, Başkan Ercan Özalp yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Bayguş, okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Bayguş, başarı diledi.

Vize'de yol bakım ve onarım çalışmaları başladı

Vize Belediyesince yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokakların yenileneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
