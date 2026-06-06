Demirköy'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

Demirköy ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Recep Gün, usta öğreticiler ile kursiyerler katıldı.

Programda halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Davulcu, yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle yürüttüğü kursların ürünlerini sergilemekten onur duyduklarını belirtti.

Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve kursiyerleri tebrik eden Davulcu, "Hayat boyu öğrenme, çağımızın en önemli gerekliliklerinden biridir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek edinmelerine, sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılmalarına önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi.