Haberler

Demirköy'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirköy'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde sergi açıldı. Törene protokol üyeleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Davulcu, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı.

Demirköy ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Recep Gün, usta öğreticiler ile kursiyerler katıldı.

Programda halk oyunları ekibi gösterileri sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Davulcu, yaptığı konuşmada, halk eğitimi merkezinin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle yürüttüğü kursların ürünlerini sergilemekten onur duyduklarını belirtti.

Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve kursiyerleri tebrik eden Davulcu, "Hayat boyu öğrenme, çağımızın en önemli gerekliliklerinden biridir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine, meslek edinmelerine, sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılmalarına önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi.

Kaynak: AA / Nihat Evren
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı, can pazarı yaşandı: 1’i bebek 3 ölü
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı