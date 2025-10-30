Demirkent Köyü Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyü sakinleri, Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla kutladı. Köyde şiirler okuyup, halk oyunları oynayan vatandaşlar, seçtikleri kadınlara 'Cumhuriyet Anası' unvanı vererek plaket takdim etti.

Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı büyük coşkuyla kutlanırken, Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde de etkinlikler düzenlendi. Köy meydanında gerçekleşen tören, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından köylüler, mikrofonla okudukları Cumhuriyet temalı şiirlerle duygu dolu anlar yaşattı. Tören kapsamında köylüler tarafından belirlenen 'Cumhuriyet Anası' unvanına layık görülen kadınlara plaketleri verildi. Program sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü de yapan vatandaşlar, yöresel oyunlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

HABER-KAMERA: YUSUFELİ (Artvin), –