Haberler

Demirkent Köyü Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını etkinliklerle kutladı. Şiirler okunan, halk oyunları oynanan ve 'Cumhuriyet Anası' unvanı verilen kadınlara plaketlerin takdim edildiği törene yoğun ilgi gösterildi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyü sakinleri, Cumhuriyet'in 102'nci yılını coşkuyla kutladı. Köyde şiirler okuyup, halk oyunları oynayan vatandaşlar, seçtikleri kadınlara 'Cumhuriyet Anası' unvanı vererek plaket takdim etti.

Türkiye genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı büyük coşkuyla kutlanırken, Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde de etkinlikler düzenlendi. Köy meydanında gerçekleşen tören, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından köylüler, mikrofonla okudukları Cumhuriyet temalı şiirlerle duygu dolu anlar yaşattı. Tören kapsamında köylüler tarafından belirlenen 'Cumhuriyet Anası' unvanına layık görülen kadınlara plaketleri verildi. Program sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü de yapan vatandaşlar, yöresel oyunlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

HABER-KAMERA: YUSUFELİ (Artvin), –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.