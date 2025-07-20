Demirci Mahallesi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı

Demirci Mahallesi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı
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Orhaneli Belediyesi, Demirci Mahallesi'nde inşa edilen yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine katılan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, binanın hayırlı olmasını diledi.

Orhaneli Belediyesi Demirci Mahallesi Hizmet Binası'nın açılış töreni yapıldı.

Orhaneli Belediyesi tarafından Demirci Mahallesi'ne inşa edilen hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Açılış kurdelesini kesen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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