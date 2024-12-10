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Demirci Devlet Hastanesi'nde İlk Laparoskopi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Demirci Devlet Hastanesi'nde İlk Laparoskopi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
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Demirci Devlet Hastanesi'nde, 45 yaşındaki bir kadın hasta, düzensiz kanama ve uzun süren karın ağrısı şikayetleri için 'laparoskopi' yöntemiyle ilk kez ameliyat edildi. Opr. Dr. Fatih Kurnaz ve Op. Dr. Özhan Tosun tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.

Demirci Devlet Hastanesinde, bir hastaya ilk kez "laparoskopi" yöntemiyle ameliyat yapıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Fatih Kurnaz, düzensiz kanama, uzun süreli karın ağrısı şikayeti çeken ve medikal tedavilerinden fayda görmeyen 45 yaşındaki hasta için operasyon kararı verdi.

Dr. Kurnaz ve Op. Dr. Özhan Tosun, ameliyatı, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen "laparoskopi" yöntemi ile gerçekleştirdi.

Opr. Dr. Fatih Kurnaz, Demirci Devlet Hastanesinde bir ilk kez "laparoskopi" ile ameliyat yaptıklarını belirterek, başarıyla tamamlanan operasyonun sonucunda hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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