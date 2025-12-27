Haberler

Tahliye edilen babasını almaya giderlerken kazada ölen Mehmet ile amca ve dedesi defnedildi

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tahliye edilen Cüneyt Kapucu'yu almaya giden Mehmet Kapucu (8), amcası ve dedesi ile birlikte hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı. Cenazeler Kula'da toprağa verildi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde tahliye edilen babası Cüneyt Kapucu'yu almaya giderlerken kazada ölen Mehmet Kapucu (8) ile amcası Soner Kapucu (24) ve dedesi Mehmet Kapucu (62), Kula ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Dülger (42) idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Soner Kapucu ile yanındaki babası Mehmet Kapucu'nun öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan Cüneyt Kapucu'nun 8 yaşındaki oğlu Mehmet Kapucu ile diğer araç sürücüsü Mustafa Dülger, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kapucu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Dülger'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soner Kapucu'nun, babası Mehmet Kapucu ve yeğeni Mehmet Kapucu ile birlikte Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen kardeşi Cüneyt Kapucu'yu almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler, oturdukları evin önünden helallik alındıktan sonra Körez Mahalle Camii'ne götürüldü. Cenazeye tahliye edilen Cüneyt Kapucu, kızı Eslim, oğlu Yiğit Kapucu (2) ile diğer yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede Eslim Kapucu'nun babasının elini tutup, tören boyunca bırakmadığı görüldü.

Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
