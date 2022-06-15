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Demirci'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Nurullah Kalay - Güncel
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Demirci'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Demirci ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Kılavuzlar mahallesinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Kılavuzlar Mahallesinde bir üreticiye ait besihaneyi bastı.

Demirci Belediyesi ekiplerince besihaneyi basan suyun tahliyesi yapıldı. Mahalledeki su seviyesi yükselen kanalda mahsur kalan bir köpekte kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle geçici süre trafiğe kapanan mahalleden geçen kara yolu su tahliyesinin ardından tekrar açıldı.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

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