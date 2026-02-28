Demirci'de çocuklar ramazan etkinliğinde eğlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara ve ailelere yaşatmak amacıyla düzenlenen eğlence programı ilgi gördü.

Demirci Belediyesi tarafından Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik alanında kurulan çadırda düzenlenen etkinlikte meddah ile Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelendi.

Programa katılan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da çocukların sevincine ortak oldu.

Kara yaptığı açıklamada, ramazan ayının özellikle çocukların hafızasında güzel anılar bırakmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı sadece oruç tutulan bir ay değil, aynı zamanda paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Bizler de belediye olarak çocuklarımızın ramazanın manevi atmosferini yaşayarak büyümesini istiyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatan Hacivat-Karagöz, meddah ve diğer etkinliklerle çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturmak en büyük mutluluğumuz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için sosyal ve kültürel etkinliklerimizi sürdüreceğiz."