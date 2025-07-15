Demirci'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Demirci'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

S.Ö'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede İbrahim Narfidan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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