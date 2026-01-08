Haberler

DEMİRCİ'DE MİNARENİN KÜLAHI UÇTU

DEMİRCİ'DE MİNARENİN KÜLAHI UÇTU
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen lodos nedeniyle bir caminin minaresinin külahı uçtu, külah bir evin çatısına düşerek yola savruldu. Olay sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşandı ve itfaiye ile ekipler olay yerine sevk edildi.

DEMİRCİ'DE MİNARENİN KÜLAHI UÇTU

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde lodos nedeniyle cami minaresinin külahı uçtu. Uçan külah, İsmail Tuncer'e ait evin çatısından içeri düşerek yola savruldu. Çevredeki elektrik hatları zarar görürken, mahallede elektrik kesintisi uygulandı. İhbarla bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler, sevk edildi. Ekipler tarafından cami çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekipler çalışma başlatırken, elektriğin de yeniden mahalleye verilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

İpek KALAY/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor