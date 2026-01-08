DEMİRCİ'DE MİNARENİN KÜLAHI UÇTU

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde lodos nedeniyle cami minaresinin külahı uçtu. Uçan külah, İsmail Tuncer'e ait evin çatısından içeri düşerek yola savruldu. Çevredeki elektrik hatları zarar görürken, mahallede elektrik kesintisi uygulandı. İhbarla bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler, sevk edildi. Ekipler tarafından cami çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekipler çalışma başlatırken, elektriğin de yeniden mahalleye verilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

İpek KALAY/MANİSA,