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Demirci'de Kar Yağışının Ardından Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bıraktı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bölgeye yaban hayvanları için yem bıraktı.

Demirci'de sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili oldu.

Demirci Belediyesi veterinerlik ve zabıta müdürlüğü ekipleri de 1470 rakımlı Akçakertik, Başalan ve Büyük Yayla mevkilerine saman, yem, buğday ve et parçaları bıraktı.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaban hayvanlarının soğuk havada yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "İlçemiz genelinde soğuk kış şartları devam ederken, doğada yiyecek bulmayan canlılarımıza da zaman zaman ormanlara yiyecek bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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