Demirci'de gençler yatsı öncesi camide buluşup hatim duası etti

Demirci'de gençler yatsı öncesi camide buluşup hatim duası ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Demirci'de Sultan Abdülhamid Han Camisi'nde yatsı öncesi düzenlenen gençlik buluşmasında Kur'an tilaveti okundu, hatim duası yapıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, dijital medyanın çeldirici etkilerine karşı Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılmayı vurguladı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde gençler camide gerçekleştirilen programda bir araya geldi.
Sultan Abdülhamid Han Camisi'nde yatsı namazı öncesi gençlik buluşması gerçekleştirildi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, hatim duası edildi.
Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören mazlumları unutmadıklarını belirtti.
Dijital medyanın hayatın merkezine yerleşmesiyle zihni ve kalbi çeldirici etkenlerin çoğaldığını aktaran Sağlam, "Bu fırtınada sağlam durabilmek ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnete sıkı sıkıya sarılmakla ve onların emrettiği iman, ibadet ve ahlakı hayatın tam merkezine yerleştirmekle mümkün olacaktır." dedi.