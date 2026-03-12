Haberler

Demirci'de iftarda 5 bin kişi aynı sofrada buluştu

Demirci'de iftarda 5 bin kişi aynı sofrada buluştu
Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen geleneksel halk iftarında yaklaşık 5 bin kişi oruç açtı. Programda konuşan yetkililer, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen geleneksel halk iftarında 5 bin kişi oruç açtı.

İlçe belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, ramazan ayının huzuru ve kardeşliği sofrada paylaşmak olduğunu söyledi.

Demirci'nin kendisine yakışan bir sofra kurduğunu belirten Arınç, "Dünyanın etrafında, her yerde bir ateş çemberi, kaos ve sıkıntı var. Müslümanlar mağduriyet altında. Mazlumlar inliyor. Bu coğrafyada bu ateş hattının ortasında dimdik ayakta duran, binlerce yıl evveliyatından gelip de hala bugün aleme nizam veren güçlü duran bir Türkiye var. Al bayrağın gölgesi altında Rabbim bizleri inşallah bizi muhafaza etsin. Devlete zeval vermesin. Milletin sofrasına bereket ve kardeşlik ruhumuz daim olsun." dedi.

Belediye Başkanı Erkan Kara da birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Demirci halkıyla aynı sofrada ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gönül sofrasında bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İftar programına AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

