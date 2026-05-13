Demirci'de Engelliler Haftası etkinliği yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve ilgililer katıldı.

Demirci Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinasyonunda, Atatürk İlkokulu, 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu ve Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan etkinlikte, öğrenciler zeybek gösterisi, kaşık oyunu ve müzikal gösteriler sergiledi.