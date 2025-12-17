Manisa'da direğe çarpıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde 88 yaşındaki sürücü Nebi Eryiyit, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, Demirci–Selendi kara yolunun 5. kilometresinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Nebi Eryiğit yönetimindeki 45 PR 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, şarampole devrildi. Sürücü Eryiğit, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryiğit tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.