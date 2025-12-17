Haberler

Manisa'da direğe çarpıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 88 yaşındaki sürücü Nebi Eryiyit, elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra savrularak şarampole devrilen otomobilinde sıkışan sürücü Nebi Eryiyit (88) ağır yaralandı.

Kaza, Demirci–Selendi kara yolunun 5. kilometresinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Nebi Eryiğit yönetimindeki 45 PR 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, şarampole devrildi. Sürücü Eryiğit, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryiğit tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

