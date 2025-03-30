Demirci'de bayramlaşma programı yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Demirci Belediyesi'ndeki programa Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Kara, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Protokol üyeleri görev başındaki güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve itfaiye erlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gazi Mustafa Toprak'ı ve şehit Ahmet Korkmaz'ın ailesini de ziyaret eden protokol, daha sonra Demirci Devlet Hastanesi'ndeki hasta ve yakınlarıyla bayramlaştı.