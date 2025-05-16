Demirci'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Demirci'de Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Erkan Kara, çalışmanın Çereşe Meydanı'na kadar devam edeceğini duyurdu ve yıllar sonra tekrar faaliyete geçirilen asfalt makinesini öne çıkardı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi istikametinden Çereşe Meydanına doğru asfalt serilmeye başlandığını belirtti.

Belediye bünyesinde yıllardır atıl vaziyette bulunan asfalt makinesini 16 yıl sonra faaliyete aldıklarını aktaran Kara, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
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